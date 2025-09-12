MotoGP, le prime prove libere del Gran Premio di San Marino: Morbidelli primo, male Bagnaia. La posizione di Marquez

E’ iniziato il week end di gara di gara in MotoGP, con il circus di scena sul circuito “Marco Simoncelli” per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini valido per la 16ma tappa del Mondiale. Pochi minuti fa si sono conclude le prime prove libere del Gran Premio, una sessione che ha dato le prime indicazioni riguardo i valori in campo e, soprattutto, riguardo cosa potremo aspettarci nel corso del week end.

Il miglior tempo è andato a Franco Morbidelli: il pilota romano della VR46 ha chiuso fermando i cronometri sull’1’31″342. Subito ottimo il feeling con la Ducati GP24, con il pilota che ha dato almeno un paio di decimi a tutti i rivali. Va però sottolineato come all’anteriore ha utilizzato una gomma soft che non sarà utilizzata in gara.

Marquez solo sesto, male Bagnaia e Bastianini

Seconda la Yamaha di Fabio Quartararo che ha chiuso a 249 millesimi dal primo posto. A seguire la Ducati di Fabio Di Giannantonio davanti ai fratelli Marquez, con Alex che ha chiuso davanti al fratello Marc, leader del Mondiale e sempre più vicino al titolo iridato.

Bene anche Luca Marini su Honda, sesto a poco meno di 3 decimi davanti a Pedro Acosta su KTM. La top 10 è completata da Raul Fernandez e Jorge Martin, su Aprilia, a circa mezzo secondo. E Bagnaia? Ha chiuso in 11ma posizione a quasi sei decimi dalla miglior prestazione assoluta di Morbidelli concentrandosi però esclusivamente su un lavoro in ottica gara per raccogliere dati sul consumo delle gomme, mentre Enea Bastianini è solo 15mo con la KTM a 0.817 dal primo.