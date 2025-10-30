Dal 1° all’8 novembre il Masters femminile chiude la stagione sul cemento di Riyadh. L’azzurra qualificata sia in singolare che in doppio con Errani.

Il gran finale della stagione di tennis è pronto a scattare. Da sabato 1° a sabato 8 novembre le migliori otto giocatrici del 2025 saranno protagoniste delle WTA Finals di Riyadh, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con copertura completa di singolare e doppio.

L’Italia avrà un motivo in più per seguire il torneo: Jasmine Paolini, reduce da un’annata di alto livello, sarà al via nel tabellone di singolare e in quello di doppio insieme a Sara Errani. Nel sorteggio Paolini è finita nel Gruppo Graf con Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula. L’altro girone, il Gruppo Williams, è composto da Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina e Madison Keys.

Nel torneo di doppio la coppia Paolini-Errani (teste di serie n.1) è inserita nel Gruppo Navratilova con Kudermetova/Mertens, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs. Nell’altro raggruppamento, il Gruppo Huber, si sfideranno Townsend/Siniakova, Dabrowski/Routliffe, Shnaider/Andreeva e Babos/Stefani.

Sky garantirà una copertura totale con il racconto di Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella, con le analisi delle ex giocatrici Laura Golarsa e Laura Garrone. Studi, collegamenti e approfondimenti saranno curati su Sky Sport 24 con Eleonora Cottarelli, Alessandro Lupi e l’inviato Stefano Meloccaro.

In parallelo, l’offerta tennistica di Sky si arricchirà con due tornei ATP 250 in attesa delle Finals di Torino: Metz e Atene.

Sul sito skysport.it disponibili highlights, live blog e contenuti esclusivi dedicati ai match delle azzurre e alle finali.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE WTA FINALS RIYADH 2025 SU SKY SPORT TENNIS E NOW

Sabato 1° novembre

13.30 Doppio – Round Robin – Paolini/Errani-Muhammad/Schuurs

15.30 Studio WTA Finals

15.45 Cerimonia inaugurale

16 Singolare – Round Robin – Swiatek-Keys

17.45 Studio WTA Finals

18 Singolare – Round Robin – Anisimova-Rybakina

20 Studio WTA Finals

20.15 Doppio – Round Robin – Kudermetova/Mertens-Hsieh/Ostapenko

Domenica 2 novembre

11 Doppio – Round Robin – Dabrowski/Routliffe-Shnaider/Andreeva

13.15 Studio WTA Finals

13.30 Singolare – Round Robin – Sabalenka-Paolini

15.45 Studio WTA Finals

16 Singolare – Round Robin – Gauff-Pegula

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – Townsend/Siniakova-Babos/Stefani

Lunedì 3 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match

Martedì 4 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match

Mercoledì 5 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

Giovedì 6 novembre

11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)

18 Studio WTA Finals

18.15 Doppio – Round Robin – 2° match

Venerdì 7 novembre

13.15 Studio WTA Finals

13.30 Doppio – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)

15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)

16 Singolare – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)

18 Singolare – 2^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)

20 Doppio – 2^ semifinale

Sabato 8 novembre

13.45 Studio WTA Finals

14 Doppio – Finale

16.30 Studio WTA Finals

16.45 Singolare – Finale