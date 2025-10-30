WTA Finals 2025: Paolini tra le protagoniste, il gran finale del tennis su Sky e NOW
Dal 1° all’8 novembre il Masters femminile chiude la stagione sul cemento di Riyadh. L’azzurra qualificata sia in singolare che in doppio con Errani.
Il gran finale della stagione di tennis è pronto a scattare. Da sabato 1° a sabato 8 novembre le migliori otto giocatrici del 2025 saranno protagoniste delle WTA Finals di Riyadh, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con copertura completa di singolare e doppio.
L’Italia avrà un motivo in più per seguire il torneo: Jasmine Paolini, reduce da un’annata di alto livello, sarà al via nel tabellone di singolare e in quello di doppio insieme a Sara Errani. Nel sorteggio Paolini è finita nel Gruppo Graf con Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula. L’altro girone, il Gruppo Williams, è composto da Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina e Madison Keys.
Nel torneo di doppio la coppia Paolini-Errani (teste di serie n.1) è inserita nel Gruppo Navratilova con Kudermetova/Mertens, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs. Nell’altro raggruppamento, il Gruppo Huber, si sfideranno Townsend/Siniakova, Dabrowski/Routliffe, Shnaider/Andreeva e Babos/Stefani.
Sky garantirà una copertura totale con il racconto di Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli e Nicolò Ramella, con le analisi delle ex giocatrici Laura Golarsa e Laura Garrone. Studi, collegamenti e approfondimenti saranno curati su Sky Sport 24 con Eleonora Cottarelli, Alessandro Lupi e l’inviato Stefano Meloccaro.
In parallelo, l’offerta tennistica di Sky si arricchirà con due tornei ATP 250 in attesa delle Finals di Torino: Metz e Atene.
Sul sito skysport.it disponibili highlights, live blog e contenuti esclusivi dedicati ai match delle azzurre e alle finali.
LA PROGRAMMAZIONE DELLE WTA FINALS RIYADH 2025 SU SKY SPORT TENNIS E NOW
Sabato 1° novembre
13.30 Doppio – Round Robin – Paolini/Errani-Muhammad/Schuurs
15.30 Studio WTA Finals
15.45 Cerimonia inaugurale
16 Singolare – Round Robin – Swiatek-Keys
17.45 Studio WTA Finals
18 Singolare – Round Robin – Anisimova-Rybakina
20 Studio WTA Finals
20.15 Doppio – Round Robin – Kudermetova/Mertens-Hsieh/Ostapenko
Domenica 2 novembre
11 Doppio – Round Robin – Dabrowski/Routliffe-Shnaider/Andreeva
13.15 Studio WTA Finals
13.30 Singolare – Round Robin – Sabalenka-Paolini
15.45 Studio WTA Finals
16 Singolare – Round Robin – Gauff-Pegula
18 Studio WTA Finals
18.15 Doppio – Round Robin – Townsend/Siniakova-Babos/Stefani
Lunedì 3 novembre
11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
18 Studio WTA Finals
18.15 Doppio – Round Robin – 2° match
Martedì 4 novembre
11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
18 Studio WTA Finals
18.15 Doppio – Round Robin – 2° match
Mercoledì 5 novembre
11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
18 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
18.15 Doppio – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
Giovedì 6 novembre
11 Doppio – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
13.15 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
13.30 Singolare – Round Robin – 1° match (anche su Sky Sport Uno)
15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
16 Singolare – Round Robin – 2° match (anche su Sky Sport Uno)
18 Studio WTA Finals
18.15 Doppio – Round Robin – 2° match
Venerdì 7 novembre
13.15 Studio WTA Finals
13.30 Doppio – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)
15.45 Studio WTA Finals (anche su Sky Sport Uno)
16 Singolare – 1^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)
18 Singolare – 2^ semifinale (anche su Sky Sport Uno)
20 Doppio – 2^ semifinale
Sabato 8 novembre
13.45 Studio WTA Finals
14 Doppio – Finale
16.30 Studio WTA Finals
16.45 Singolare – Finale