Il DTN Casella chiama Cortellino, Usueli e Sisio per il tradizionale torneo francese, banco di prova in vista del Mondiale juniores di Manila.

Le giovani promesse della ginnastica artistica azzurra sono pronte a un nuovo test internazionale. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre il Gymnase Salvador Allende ospiterà la 29ª edizione del torneo di Combs-la-Ville, classico appuntamento francese che negli anni ha visto sbocciare tante protagoniste dell’Italdonne.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il DTN Enrico Casella ha convocato tre ginnaste: Alessia Carol Cortellino (Ginnastica Cernuschese), Ludovica Usueli (Milanese Forza e Coraggio) e Anthea Sisio (Aiace Ginnastica). A seguirle ci saranno il tecnico Paolo Bucci, l’ufficiale di gara e capodelegazione Enrica Ferloni e il fisioterapista Stefano Roversi. La partenza è fissata per il 31 ottobre con rientro previsto il 3 novembre.

La rassegna arriva a pochi giorni dal Mondiale juniores di Manila, in programma a fine novembre nelle Filippine, e rappresenta quindi un test cruciale per valutare la condizione delle azzurrine.

Lo scorso anno l’Italia fu assoluta protagonista con undici medaglie complessive, di cui sei ori. Tra le allieve, Giada Di Pietro si impose nell’all around, alle parallele e alla trave, aggiungendo l’argento al volteggio, mentre Emma Recchia conquistò l’oro al corpo libero e l’argento generale. Con loro, insieme a Giulia Santinato, arrivò anche l’oro a squadre. Nella categoria Under 16 il team composto da Rebecca Aiello, Angelica Finiguerra e Vittoria Ferrarini si fermò ai piedi del podio, ma non mancarono i successi individuali: argento e bronzo per Aiello, argento e oro per Finiguerra agli attrezzi.

Un torneo che conferma la sua importanza come trampolino di lancio per le future stelle della ginnastica italiana.