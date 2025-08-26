Le azzurre vincono e convincono Mondiali: l’Italvolley domina il girone battendo anche il Belgio di Britt Herbots.

Dopo due grandi successi nelle prime uscite in questi Mondiali, le azzurre continuano a fornire grandi prestazioni e a regalare emozioni ai tifosi. Dopo il successo per tre set a zero, sia contro la Slovacchia che contro Cuba, la Nazionale italiana chiude ogni discorso legato al girone battendo il Belgio.

La squadra di Julio Velasco è tornata sul taraflex di Phuket con un solo obiettivo in testa: conquistare il primato aritmetico nel Girone B. L’avversario era temibile e l’ha dimostrato, ma alla fine è stata l’Italvolley ad avere la meglio. Con il successo odierno, le azzurre allungano a 32 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali.

Azzurre Mondiali, battuto anche il Belgio: l’Italvolley raggiunge gli ottavi da prima della classe

l’Italia detiene il primo posto nel ranking mondiale FIVB e non ha intenzione di perderlo. Con la vittoria di oggi allunga di 0,01 punti sulle inseguitrici. Il Belgio, tredicesimo in classifica, perde 21,12 punti.

Le azzurre scese in campo sono quelle su cui fa sempre affidamento Velasco: Orro-Egonu per la diagonale principale, Nervini-Sylla titolari di posto quattro, Danesi-Fahr al centro della rete e De Gennaro in qualità di libero.

Egonu straordinaria già nel primo set, così come Sylla in difesa. Herbots prova a trascinare la sua squadra, ma il primo set lo vincono le azzurre 25 a 16, stesso risultato del secondo set.

Il Belgio prova a tornare in partita nel terzo, vinto meritatamente 21-25. Qualche errore di troppo per l’Italvolley, che però torna in cattedra e chiude i conti nel quarto set: 25-18 e terza vittoria su tre nel Girone B. L’Italia va avanti nella competizione e lo fa con tutta la consapevolezza dei propri mezzi. La squadra, l’allenatore e i tifosi possono continuare a sognare in grande. Agli ottavi di finale ci sarà una tra Germania e Polonia.