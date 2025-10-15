Dopo aver fatto i conti con il pesante infortunio di Bremer, la Juve è già alle prese con il prossimo sostituto che colmerà la sua assenza

Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano, in casa Juventus si valutano già nuove mosse per tamponare un’emergenza inaspettata. Alla Continassa, infatti, è arrivata una vera e propria tegola: il difensore brasiliano Gleison Bremer ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, come emerso dagli ultimi accertamenti clinici.

Bremer, considerato da tutti una delle colonne portanti della retroguardia bianconera, sarà costretto a fermarsi per diverse settimane a causa della lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Secondo quanto emerso dagli ultimi controlli medici, i tempi di recupero potrebbero prolungarsi fino a fine novembre o, nella peggiore delle ipotesi, inizio dicembre, compromettendo la sua presenza in una fase cruciale della stagione tra campionato e Champions League.

Si tratta di una perdita pesantissima per la Juventus, sia in termini di qualità difensiva sia sul piano dell’esperienza e della leadership in campo. Il centrale brasiliano, infatti, era uno degli elementi su cui il nuovo tecnico Igor Tudor contava maggiormente per costruire solidità nella fase arretrata. Il suo stop obbliga ora l’allenatore croato a rivedere completamente le rotazioni difensive, cercando alternative affidabili in rosa.

E nel frattempo, i piani alti dirigenziali bianconeri non sembrerebbero rimanere con le mani in mano, anzi, alla luce di questa ultima batosta la Juventus avrebbe già individuato il sostituto del difensore brasiliano.

Juve, in arrivo il sostituto di Bremer

In questo scenario, la Juventus guarda già in casa per una soluzione interna: secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, il possibile sostituto di Bremer potrebbe essere Pedro Felipe, giovane centrale brasiliano classe 2004.

Arrivato dal Palmeiras nel gennaio 2024, Pedro Felipe è ritenuto uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile bianconero. In questo scenario il difensore verrà aggregato stabilmente alla prima squadra per i prossimi allenamenti. Data la recente convocazione per la sfida contro il Milan e, complice l’infortunio di Bremer, potrebbe presto avere una vera occasione per mettersi in mostra nel reparto difensivo di Tudor.

Tuttavia, anche il giovane Pedro Felipe sta affrontando un piccolo problema fisico: si tratta di un affaticamento muscolare, che non preoccupa lo staff medico ma che potrebbe tenerlo fuori per circa 7-10 giorni. Una lieve battuta d’arresto che però non cambia i piani: alla ripresa, il difensore brasiliano potrebbe entrare momentaneamente nelle rotazioni della prima squadra, rappresentando un’alternativa utile in attesa del rientro di Bremer.