Il direttore generale della Ducati, Gigi Dall’Igna, ha esaltato le qualità del campione spagnolo, Marc Marquez: le sue parole sono cariche di valore.

Le rivali della Ducati, in particolar modo l’Aprilia, stanno dimezzando significativamente il gap dal team di Borgo Panigale. Tuttavia, la scuderia Italia ha impiegato davvero poco tempo per fare suo mondiale piloti, titolo costruttori e team. Insomma, è ottobre e mancano 4 GP alla fine del campionato, ma la squadra italiana ha già chiuso i giochi.

In occasione delle 18 gare già disputate, la Ducati ha raccolto un numero impressionante di successi: 16 Sprint, 16 GP e 11 pole position. Questo è stato possibile sopratutto grazie alle qualità di Marc Marquez, numero uno indiscusso della MotoGP. Campione della Ducati che il direttore generale, Gigi Dall’Igna, ha voluto esaltare usando parole da brividi.

Ducati, Dall’Igna incorona Marquez

A margine di uno speciale di As sul mondiale di Marquez, Gigi Dall’Igna ha usarlo parole di grande elogio per il pilota spagnolo: “Con questa moto non ha rivali. Ma quello che succederà domani è difficile da prevedere, perché i piloti attorno a lui sono molto forti. Era impossibile fare di più di quello che abbiamo fatto con la GP25 quest’anno e sarei contento se le cose dovessero continuare così senza cambiare nulla”.

In seguito, Dall’Igna ha parlato anche di Bagnaia: “Marc è sicuramente un compagno di squadra difficile, non perché faccia qualcosa per innervosire il collega, ma semplicemente per quanto è forte”.

Parlando nuovamente di Marquez, il direttore generale ha affermato: “Per me quel che conta in un pilota non è solo la qualità di guida, ma anche la motivazione e la determinazione. E Marc ha dimostrato di voler tornare quello di inizio carriera e per arrivare qui ha dovuto rinunciare a molto. Io l’ho trovato molto facile da gestire, perché sa mettere a proprio agio tutte le persone che lo circondano. Questo è un valore aggiunto, perché uno dei miei compiti è motivare tutti e da questo punto di vista un pilota così mi semplifica la vita”.