L’attaccante nigeriano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo mancato trasferimento al Milan, spiegandone i motivi.

Il Milan di Massimiliano Allegri si è rimesso subito al lavoro per smaltire la sconfitta all’esordio in campionato. I rossoneri, infatti, sono usciti a mani vuote dalla sfida di San Siro contro la Cremonese. I neopromossi hanno dato il massimo per il loro ritorno in Serie A e i risultati non sono mancati.

Il tecnico toscano deve dare immediatamente la scossa alla squadra, perché la trasferta a Lecce diventa subito delicata. Il Milan non disputerà coppe europee nel corso della stagione e ha l’ambizione, se non l’obbligo morale e sportivo, di lottare per un piazzamento in Champions League. Nel frattempo, però, la società lavora per regalare un altro attaccante ad Allegri prima della chiusura del mercato. L’affare legato a Victor Boniface è definitivamente saltato, ma il giocatore ha deciso di chiarire la situazione.

Boniface fa un passo indietro: il nigeriano spiega la decisione del Milan

Nel corso della scorsa settimana, la dirigenza del Milan aveva chiuso la trattativa per il trasferimento di Boniface in Italia. Il giocatore del Bayer Leverkusen, però, è stato mandato indietro dopo le visite mediche.

Qualche ora dopo, l’attaccante nigeriano si era sfogato sui social network, dando del ‘pagliaccio’ a chiunque lo accusasse di non fare sul serio. In una diretta su Twitch, però, ha svelato i dettagli di ciò che è successo nelle ultime ore.

Boniface è consapevole dei suoi problemi fisici che l’hanno tormentato nel corso della sua carriera: “l trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo. A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo. In quel periodo ho anche perso mia madre“.

La società rossonera ha deciso di non investire su un giocatore che non sembra poter dare garanzie dal punto di vista fisico. Il nuovo obiettivo per l’attacco si chiama Harder e l’accordo con lo Sporting Lisbona è sempre più vicino.