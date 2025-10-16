Tudor continua a non convincere la società bianconera, già pronta a fare sedere sulla panchina della Juventus il successore del croato

Il rientro dei nazionali alla Continassa ha un sapore più amaro rispetto ad altri club. In casa Juventus, infatti, si respira un clima teso, complice l’incertezza che aleggia attorno al futuro di Igor Tudor. Il tecnico croato, subentrato in corsa lo scorso anno per sostituire l’esonerato Thiago Motta, non è più un profilo così saldo sulla panchina bianconera e la società comincia a riflettere seriamente sul suo futuro.

A preoccupare la dirigenza sono i risultati altalenanti e soprattutto i cinque pareggi consecutivi, che ricordano fin troppo da vicino il deludente finale di stagione dello scorso anno con Thiago Motta. Se nelle prossime partite non dovessero arrivare risposte convincenti sul campo, la società potrebbe decidere di interrompere l’esperienza con Tudor già nelle prossime settimane. La Juventus, però, non vuole farsi trovare impreparata e si starebbe già muovendo per trovare un eventuale sostituto, e nel mirino sarebbe finito un profilo di esperienza internazionale.

Juventus, trovato il sostituto di Tudor: esonero in vista per il croato

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, uno dei nomi più caldi sarebbe quello dell’italiano Enzo Maresca. Un nome per nulla nuovo alla Juventus, data la sua precedente esperienza da giocatore.

Attualmente sulla panchina del Chelsea, Maresca è ha vestito già in passato la maglia bianconera: per diverse stagioni è stato un giocatore della Juventus, con cui ha anche conquistato uno Scudetto nella stagione 2001/2002, l’unico della sua carriera da calciatore. Dopo una serie di prestiti in altre società, la sua carriera alla Juventus è poi terminata ufficialmente nel 2005 quando è stato venduto al Siviglia.

Maresca ha poi intrapreso la carriera da tecnico con esperienze in Italia e all’estero: prima vice all’Ascoli e al Siviglia, collaboratore tecnico al West Ham, allenatore del Manchester City U23, poi al Parma e al Leicester City, prima di approdare nella scorsa stagione sulla panchina dei Blues.

In casa Juve, le sue qualità da tecnico vengono seguite con grande interesse: la preparazione tattica e l’esperienza maturata in Premier League lo rendono un profilo che la dirigenza sta valutando con attenzione. Per ora, Tudor resta l’allenatore della Juventus. Tuttavia, con i tanti impegni ravvicinati e la necessità di risultati immediati, il club vuole farsi trovare pronto. E in questo scenario, il nome di Enzo Maresca potrebbe rappresentare più di un’idea.