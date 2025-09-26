L’Italia di volley maschile domani scenderà in campo contro la Polonia per la semifinale delMondiale: l’analisi del CT Fefè De Giorgi

Una vigilia importante per l’Italvolley maschile. Gli azzurri protagonisti nelle Filippine domani scenderanno in campo a Pasay City per la semifinale del Mondiale 2025. Ucraina, Argentina e Belgio sono state già sconfitte dagli azzurri che si ritroveranno sulla loro strada l’acerrima rivale della Polonia.

Una sorta di sfida infinita per le due nazionali che al momento rappresentano il top della pallavolo mondiale. Le due selezioni si sono già sfidate nella finale del Mondiale 2022 (vinto dall’Italia) ma anche nelle finali degli Europei 2023 e della Nations League 2025, entrambe conquistate dalla Polonia. La Nazionale che volerà in finale affronterà la vincente di Bulgaria-Repubblica Ceca.

Italia-Polonia, parla De Giorgi: le dichiarazioni sulla sfida

Ai canali federali il CT Fefè De Giorgi ha presentato la sfida. “Non ci sono grandi novità – ha spiegato – le squadre hanno un gioco ben definito e dipende soprattutto da come si fanno le cose. Non ci saranno sorprese incredibili” ha sentenziato il CT. Il discorso si è poi spostato sugli azzurri.

“Siamo una squadra che dà sempre il massimo, agonista, con caratteri importanti. I ragazzi hanno una predisposizione ottima alla condivisione delle difficoltà e nel superare i momenti. Quando sostengo che sono atleti fantastici mi riferisco anche al sentimento di trovare gli equilibri e di aiutare i nuovi compagni. Il progetto va avanti da anni e chi vi entra è messo nelle condizioni ideali fin da subito“.

De Giorgi, però, ha detto la sua anche sulla Polonia. “Hanno battitori validi, in queste gare se necessario bisogna essere bravi e rapidi nel cambiare idea di gioco progressivamente. Vogliamo essere equilibrati e stare sempre nella partita. La Polonia ci metterà in difficoltà in molti momenti ma lo faremo anche noi con loro. Stiamo giocando però con la consapevolezza giusta, siamo concentrati su di noi” ha sottolineato.