Atp 500 Pechino, che show di Cobolli: il tennista romano batte in due set Rublev e vola agli ottavi di finale del torneo cinese

Flavio Cobolli ha esordito con vittoria nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino. Una vittoria arrivata in poco meno di due ore di gioco (1 ora e 53′ per la precisione) contro un avversario di livello, il numero 14 del ranking Andrey Rublev. Eppure Cobolli, che ha vinto con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, in entrambi i set è stato costretto a recuperare sotto di un break.

Una prova di spessore da parte di Cobolli che ha conquistato così l’accesso agli ottavi di finale del torneo cinese. Ed ora può comodamente attendere l’esito della sfida tra Learner Tien e Francisco Cerundolo, numero 22 del ranking. E, a proposito del Ranking, Flavio ha nel mirino la top 20.

Cobolli batte Rublev: l’esito dell’incontro

L’avvio di gara non è scintillante per Cobolli, anzi. Rublev va avanti di un break anche perché l’azzurro fatica nella risposta. Il tennista russo però si perde al momento di chiudere e Cobolli piazza il contro-break nel nono game. Avrebbe la possibilità di chiudere all’11mo game ma spreca tre palle e così è necessario il tie-break che l’italiano chiude sul 7-3.

Nel secondo set Cobolli in battuta non è precisissimo e così Rublev piazza il break in apertura. Nel terzo game si sta per ripetere ma Cobolli si salva ed anzi strappa il servizio all’avversario. Cobolli e Rublev se la giocano ad armi pari, il russo cancella due palle break all’azzurro mentre Cobolli ne cancella quattro. Lo strappo decisivo arriva all’ottavo game con Cobolli che poi chiude sul 6-3 finale.

Cobolli ha realizzato in gara ben cinque ace ma altrettanti i doppi falli. In campo il52% delle prime di servizio: numeri che gli hanno permesso di ottenere l’80% dei 15 mentre con la seconda il 50%. Nel rapporto vincenti/gratuiti, Cobolli ha chiuso con 20/16 rispetto all’11/21 di Rublev.