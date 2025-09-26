Jasmine Paolini esordisce con vittoria nel primo turno del WTA 1000 di Pechno: battuta senza difficoltà la Sevastova in due set

Al WTA 1000 di Pechino esordio senza problemi per Jasmine Paolini. L’azzurra fresca vincitrice della Billie Jean King Cup insieme alle compagne di Nazionale, ha battuto in due set Anastasija Sevastova con il punteggio di 6-1, 6-3. Nel secondo turno ora l’attenderà la statunitense Sofia Kenin con cui i precedenti sono 0-3 in favore di quest’ultima.

Nel primo set Paolini deve affrontare subito due palle break: la prima è sbagliata dalla lettone con il suo dritto, la seconda è disinnescata dall’azzurra dopo scambio con recupero incrociato stretto. Nel terzo game ci prova la Sevastova ad allungare ma Paolini è glaciale ed inflessibile. Risultato? Sul2-1 rovescio vincente e 3-1.

Di lì in poi Paolini piazza anche il 4-1 e manda in crisi la Sevastova. La lettone non ne indovina più una e così Paolini piazza il 6-1.

Paolini super contro Sevastova: il secondo set e le statistiche

Nel secondo set, invece, la Paolini diventa a tratti ingiocabile: break con rovescio per un break ma la Sevastova ritorna sotto fino al 3-2 per l’azzurra. Ed il 3-3 sarebbe anche ad un passo visto il 15-40: la lettone però si esibisce in un dritto lungo ed una palla corta in rete.

E così la Paolini chiude ogni discorso con un rovescio sulla riga. Conquistato il 4-2, Paolini allunga anche sul 5-3 poi è la stessa Sevastova a regalare la sfida all’azzurra con il doppio fallo sul match point per Paolini.

L’azzurra è stata formidabile sulla seconda di servizio con il 72% dei punti conquistati contro il 29% della lettone. Ottima anche la percentuale di prime in campo: 70% contro il 56%.