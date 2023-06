Volleyball Nations League, Caponeri: “Settimana positiva. Polonia? Vogliosi di riscatto”

Vigilia di Volleyball Nations League per gli azzurri che domani affronteranno la Polonia. A parlare in conferenza stampa presentando la sfida, il Vice De Giorgi, Massimo Caponeri: “E’ stata una settimana più che positiva sia dal punto di vista dei risultati che della crescita. Per noi era importante entrare tra le otto, ora siamo dentro e vogliamo rimanerci. Le prime tre gare sono state tre vittorie comunque non semplici, siamo stati bravi a interpretarle nella maniera giusta e questo ci ha portati ad ottenere ciò che cercavamo”.

Poi ha proseguito: “Domani sarà una partita difficile, affrontiamo una squadra piena di campioni, vogliosi di riscattarsi dalla sconfitta di oggi con gli USA, sarà una partita difficile. Leon e Kuerk sono solo alcune tra le individualità della Polonia, stanno effettuando rotazione anche loro, dobbiamo prepararci ad affrontare una squadra composta da 14 ottimi elementi. Noi proseguiamo nell’ottica del gruppo allargato, composto da oltre 30 giocatori, per i quali è necessario avere anche uno staff allargato. Ci siamo divisi i compiti, ci siamo alternati nelle tappe di VNL. Si alternano due gruppi, uno in giro per le tappe di VNL e l’altro al lavoro su Cavalese, nei prossimi giorni a Taranto, con questi due gruppi ovviamente c’è il gruppo allargato di staff con tutti i ruoli necessari ad effettuare il miglior lavoro con gli atleti”.