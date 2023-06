Spagna, il Ct De La Fuente si sfoga: “Mi urlano ‘Pelato’? Non sopporto la maleducazione”

Un coro sulla calvizie del Ct spagnolo Luis De La Fuente, intonato da circa 20 “energumeni” a margine dei festeggiamenti della Nations League vinta contro la Croazia, non è andato giù al destinatario dell’insulto. “Mi dà fastidio quando mi mancano di rispetto”, ha esordito il tecnico della nazionale nel suo intervento a Radio Marca. “La maleducazione è una cosa che non sopporto. Erano circa 20 energumenti che mi infastidivano. Succede spesso, pochi rovinano la situazione per tanti. C’era una bella atmosfera, stavamo celebrando la vittoria, poi accadono cose del genere, che vanno denunciate subito. Bisogna educare le persone al rispetto. Cosa sarebbe accaduto se avessero detto qualcosa sul colore della pelle?”, aggiunge de la Fuente che ha anche inviato un augurio alla selezione under 21 impegnata all’Europeo: “Ho molta fiducia in quel gruppo e in Santi Denia, che è un grande allenatore. Spero che ci dia gioia all’Europeo”.