Volley, Superlega 2022/2023: Modena super, 3-0 a Civitanova e secondo posto solitario

La cronaca di Valsa Group Modena-Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-16, 25-21, 25-19), big match della terza giornata di ritorno della Superlega 2022/2023 di volley maschile. Al PalaPanini prestazione maiuscola dei padroni di casa, che sfruttano anche una serata a dir poco opaca della Lube per staccare i diretti rivali in classifica e portarsi al secondo posto solitario. Per gli ospiti una partita davvero complicata, con l’obiettivo di trovare pronto riscatto martedì nella trasferta di Lisbona in Champions League. Earvin Ngapeth con 12 punti è il miglior marcatore di Modena a fine partita, ben coadiuvato da Rinaldi e Lagumdzija con i loro 10 punti a testa. Yant è l’unico in doppia cifra di Civitanova con 10 punti.

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

La cronaca – Fin dai primi punti Modena appare brillante e centrata, con un ritmo alto che mette in difficoltà Civitanova. Il muro dei padroni di casa fa la differenza e Stankovic porta i suoi subito sul 7-3 e Lagumdzija firma uno dei cinque ace di Modena nel primo set per costringere Blengini a chiamare timeout sul 9-4. La Lube fatica in ricezione e sbaglia anche parecchio al servizio: una combo che compromette ben presto il set, visto che l’ace di Ngapeth vale il 19-9 in favore dei ragazzi di coach Giani. Gli ospiti salvano i primi due set point con Yant, ma è proprio Ngapeth a mettere a terra il pallone del 25-16.

Anche il secondo set vede subito Stankovic e Ngapeth molto reattivi, per il 5-2 di Modena. Chinenyeze prova a spingere la reazione della Lube, ma i padroni di casa continuano a fare male con il servizio di Ngapeth e Sanguinetti. Le difficoltà difensive di Civitanova fanno il resto e così Rinaldi firma il 17-11. Nel finale di set la Lube prova a reagire con Yant e Zaytsev, ma ai marchigiani continua a mancare la continuità soprattutto al servizio. Così gli errori di Bottolo e dello stesso Zatysev dai nove metri consegnano il 25-21 e il 2-0 a Modena. Il copione non cambia nel terzo set, con gli errori di Civitanova e gli attacchi di Modena che valgono ben presto l’8-4 in favore degli emiliani. L’ace di Rinaldi vale anche il 10-5, con gli uomini di Blengini che non riescono mai a imbastire una reazione per provare a tornare sotto. Trova punti pesanti anche Sala dalla panchina modenese, così in pochi minuti è match ball sul 24-17 con la Lube che capitola sul 25-19.