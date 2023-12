Volley, Mondiale per club 2023: vittorie all’esordio per Suntory Sunbirds e Itambé Minas

Si è aperto a Bangalore il Mondiale per club 2023 di volley maschile, in programma nella città indiana da oggi a domenica 10 dicembre. Sono sei le squadre che si contendono il titolo di campioni del mondo, con le compagini partecipanti divise in due gironi da tre squadre. In attesa dell’esordio di Perugia contro i brasiliani del Minas, oggi sono andati in scena i primi due match. Ad aprire le danze è stato il match della Pool B tra i turchi dell’Halkbank Spor Kulubu e i giapponesi dei Suntory Sunbirds. Questi ultimi si sono imposti in maniera piuttosto netta con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-23, 25-16) avvicinando quindi l’accesso alle semifinali.

Non manca il rammarico per gli sconfitti, visto che l’andamento del primo set che ha visto l’Halkbank avanti dal primo punto fino al 20-19 in proprio favore e toccando anche il +4 sul 18-14. Nelle fasi decisive però i Sunbirds si sono esaltati, rimontando fino al 25-23. Stesso parziale anche nel secondo set, dove invece i giapponesi hanno fin da subito preso il controllo delle operazioni senza però prendere il largo. Anche stavolta però dal 22-22 ecco che la maggiore qualità della squadra asiatica ha avuto la meglio, poggiando anche le basi per il terzo set in cui l’Halkbank ha alzato bandiera bianca con un parziale di 0-7 dal 10-10. Adesso entrambe le squadre dovranno vedersela con i campioni del sudamerica, i brasiliani del Sada Cruzeiro: domani i verdeoro giocheranno contro i Sunbirds, poi venerdì spazio al match contro l’Halkbank.

La Pool A si è aperta invece con la vittoria dei brasiliani dell’Itambé Minas, che domani sfideranno Perugia. I vicecampioni del Sudamerica hanno battuto per 3-0 i padroni di casa e organizzatori , gli Ahmedabad Defenders, con i parziali di 25-22, 25-23, 25-. Verdeoro sempre in controllo, nonostante i punteggi comunque piuttosto tirati: gli indiani non hanno mai dato l’impressione di poter impensierire gli avversari, mostrando comunque una pallavolo di assoluto livello. A fine partita il tabellino esalta i 20 punti di Michael Sanchez e i 10 di Vinicio Ferreira. Per i padroni di casa ci sono i 13 punti di Balmat.