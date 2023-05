Volley, finale Scudetto Superlega 2022/2023: Civitanova batte Trento e porta la serie a gara-5

Civitanova batte Trento in quattro set, 25-18 27-25 20-25 25-16, in gara-4 e porta la finale scudetto della Superlega 2022/2023 alla decisiva gara-5. Partita giocata meglio dai ragazzi di Blengini che, nonostante l’assenza di Zaytsev, riesce a battere la squadra di Lorenzetti senza particolari difficoltà. Decisivo il secondo set in cui Trento era avanti 22-19 e ha subito la rimonta della Lube perdendo il set ai vantaggi. La serie quindi si sposta e vedrà giocarsi l’atto finale a Trento in gara-5, in programma mercoledì 17 maggio.

Nel primo set Civitanova parte forte e sfrutta un momento di difficoltà di Trento per allungare e doppiare nel punteggio la squadra di Lorenzetti sul 12-6. Non in partita gli ospiti con la Lube che si porta sul 17-10 mettendo praticamente in archivio il set. I ragazzi di Blengini accusano un momento di difficoltà e subiscono la rimonta di Trento, che torna a -2 sul 18-16. Nel finale di set Civitanova torna a macinare in attacco e chiude il set 25-18.

Secondo set combattuto con Trento che inizia a trovare continuità in attacco restando in scia di Citivanova nelle prime fasi del set per poi superare i padroni di casa allungando sul 14-11. Trento allunga e si porta a tre punti dal set sul 22-19. Ma è proprio nel momento più importante del set che i ragazzi di Lorenzetti vanno in difficoltà e subiscono la rimonta andando sotto 23-22. Civitanova non sfrutta un set poin ma riesce a chiudere un secondo set fondamentale con il punteggio di 27-25.

Nel terzo set Trento reagisce a va avanti 5-1 ma viene subito ripresa dalla Lube, che si mette in scia degli ospiti sul 6-4. Civitanova trova il punto del pareggio sull’11-11 ma Trento ne ha di più e prende un buon margine sui padroni di casa procurandosi cinque set point sul 24-19. I ragazzi di Lorenzetti non sbagliano e chiudono il terzo set 25-20.

Quarto set con Civitanova che inizia meglio e sfrutta qualche errore di troppo di Trento per allungare sull’8-4. I ragazzi di Lorenzetti vanno in difficoltà e vedono scappare la Lube, che allunga sul 17-10 archiviando il match. Finale di set con Civitanova che controlla il vantaggio e chiude il quarto set con il punteggio di 25-16 portando la serie a gara-5.