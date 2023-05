Bundesliga 2022/2023: seconda vittoria in fila per il Colonia, battuta 5-2 l’Herta Berlino

Il Colonia vince 5-2 in casa contro l’Herta Berlino nel match valido per la 32ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Partita pazza al RheinEnergieStadion di Colonia con i padroni di casa che vanno avanti all’8′ con Selke e subiscono la rimonta tra il 18′ e il 33′ con Tousart e Jovetic che portano l’Herta sul 2-1. Nel finale di tempo Hubers e Skhiri, prima al 39′ e poi al 43′, ribaltano ancora il punteggio e trascinano il Colonia in vantaggio 3-2 all’intervallo. La squadra di Baumgart gioca meglio e trova il 4-2 al 69′ con Hubers e il 5-2 all’81’ con Huseinbasic. Colonia che sale a 41 punti al 10° posto, lontana dalla retrocessione ma anche fuori dalla lotta per le coppe europee. Herta Berlino sempre più vicina al baratro. La squadra di Dardai resta ferma a 25 punti in ultima posizione a 3 punti dalla zona playout occupata dallo Stoccarda e a 5 lunghezze dallo Schalke a sole due giornate dalla fine.