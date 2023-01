Volley, Champions League maschile 2022/2023: Civitanova domina il Benfica e ottiene la qualificazione ai quarti

La Cucine Lube Civitanova sbanca 0-3 (18-25, 19-25, 18-25) la Sports Hall Benfica di Lisbona e conquista l’accesso ai quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. Con questo successo gli uomini di Gialorenzo Blengini diventano, infatti, irraggiungibili per tutte le avversarie della Pool C della massima competizione europea per club. Un successo che, inoltre, era necessario per il morale dopo le due battute d’arresto in campionato contro Modena e in Coppa Italia contro Milano. Tre i giocatori in doppia cifra: Gabi Garcia con 14, Yant con 12 e Chinenyeze con 10, ma ottima son state anche le prestazioni di Bottolo e Anzani.

LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

All’andata Civitanova era riuscita ad imporsi sui portoghesi solo al tie-break, ma in terra lusitana questa sera è stata tutta un’altra storia. E lo si capisce sin dai primi momenti, con una partenza che vede la squadra italiana subito avanti 6-1 grazie in particolar modo a Bottolo. Un gran primo set il suo, chiuso addirittura con quattro aces a referto. Il Benfica prova a rimanere in scia, ma la Lube gestisce il vantaggio senza troppi patemi e chiude 18-25 con un altro ace, questa volta di Nikolov.

Nel secondo parziale i padroni di casa provano l’immediata reazione, e in effetti riescono a restare a contatto fino al 18-18. Poi entra in scena Yant, autore di prestazione superlativa nella seconda fase dell’incontro. Civitanova vince sette degli ultimi otto punti del set e se lo aggiudica per 19-25. A questo punto il Benfica accusa anche dal punto di vista mentale la situazione di punteggio e finisce subito sotto 2-6 nel terzo set. Da squadra di alto livello quale è, la Lube senza particolari momenti di apprensione riesce a gestire e controllare il vantaggio fino alla fine, non permettendo mai agli avversari di avvicinarsi nuovamente.