Taranto-Verona in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley

Tutto pronto per Gioiella Prisma Taranto-WithU Verona, partita valevole per la quarta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. La formazione di Vincenzo Di Pinto, penultima a quota 10 punti, scende sul campo di casa per conquistare la quarta vittoria stagionale e provare così a guadagnare posizioni. Non sarà però facile superare gli scaligeri di Rado Stoytchev, autori di un grande avvio di campionato ed ora ottavi, che vogliono conquistare altri punti per risalire. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 14 gennaio al PalaMazzola di Taranto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Taranto-Verona della Superlega 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Taranto-Verona della Superlega 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.