Cremonese ko anche col Monza, contestazione dei tifosi: Alvini a rischio esonero

La Cremonese finisce ko anche col Monza. Un 2-3 allo stadio Zini con i padroni di casa che erano finiti sotto di tre gol e con un bel finale stavano cercando la clamorosa rimonta, ma non è bastato. Nonostante la parte finale in cui la squadra ha mostrato impegno e ha segnato due gol, pazienza finita per i tifosi fin qui molto comprensivi: arrivano fischi ed è aperta contestazione per l’unica compagine a non aver mai vinto in campionato, perdendo ormai puntualmente e finendo all’ultimo posto. Ed è inevitabile che la posizione del tecnico Massimiliano Alvini sia ora molto complicata: il rischio esonero c’è per l’allenatore toscano, che alla sua prima avventura in Serie A rischia dunque di non poter chiudere nemmeno il girone di andata, al suo posto si fanno diversi nomi tra i quali spicca quello di Ballardini.