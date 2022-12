Semifinale Perugia-Piacenza in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Sir Safety Susa Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza, semifinale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile. I perugini di Andrea Anastasi, già vincitori in stagione di Supercoppa e Mondiale per club, viaggiano a tutta velocità anche in Coppa Italia. I Block Devils hanno travolto Cisterna con un netto 3-0 sul campo di casa ed ora a separarli dalla finale c’è solo la formazione di Lorenzo Bernardi. I biancorossi sono riusciti a spuntarla al tie-break sul campo di Verona ed ora non vogliono smettere di sognare. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 (orario che potrebbe variare per motivi di palinsesto) di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Perugia-Piacenza della Coppa Italia maschile 2022/2023.

STREAMING E TV – La semifinale Perugia-Piacenza della Coppa Italia maschile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.