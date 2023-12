Superlega 2023/24: tutto facile per Milano, derby vinto 3-0 contro Monza

Nel posticipo dell’ottavo turno della Superlega 2023/24 l’Allianz Milano trova una gran vittoria, imponendosi nel derby sul campo della Mint Vero Volley Monza con un secco 3-0. La squadra allenata da Roberto Piazza ha dominato l’incontro lasciando le briciole agli avversari, che però dal canto loro hanno trovato una giornata davvero storta in cui nulla è funzionato. Nel primo set i padroni di casa faticano ad entrare in partita e sbagliano tantissimo, con ben 12 errori diretti. Milano ringrazia e si avvantaggia subito, dominando il primo parziale senza difficoltà fino al 25-16. Il copione non cambia nel secondo set, con il solo Maar tra gli schiacciatori di Monza che sembra in grado di far male agli ospiti. Dall’altra parte invece l’Allianz trova invece diverse soluzioni offensive con Melgarejo, Reggers e Loser sugli scudi, che gli consentono di chiudere anche il secondo set per 25-18 e salire sul 2-0.

La musica non cambia nemmeno nel terzo parziale, con Milano che scappa via a metà frazione senza che Monza riesca ad opporre resistenza. Porro stravince la sfida a distanza dei palleggiatori contro Cachopa e trova ripetutamente il primo tempo di Loser, che fa malissimo alla difesa della Mint Vero Volley e scava il solco decisivo. Kazijski aggiunge la solita classe ed esperienza e il match si chiude con un altro 25-18. L’Allianz Milano si aggiudica così i tre punti e sale a quota 13 in classifica in sesta posizione, a una lunghezza di distanza dagli avversari di giornata che rimangono quarti.