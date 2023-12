Inter, Ausilio: “Mercato di gennaio? A noi non piace, siamo a posto in tutti i reparti”

“È stata una tappa importante, vincere a Napoli non è mai facile e averlo fatto con questa forza, questa personalità è un bel segnale. Ma era una partita che valeva tre punti come li vale quella di sabato con l’Udinese”. Lo ha detto il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio a proposito del 3-0 al Maradona. “Abbiamo fatto un bel lavoro – dice a Sky, a margine del Gran Gala del Calcio Aic – Non era facile sostituire 12 calciatori, molti dei quali importanti, ma siamo un bel gruppo, c’è armonia, uno staff importante. Ma non siamo nemmeno a metà strada, pensiamo di aver fatto il massimo e alla fine vedremo come è andata”. Promosso Sommer tra i pali: “Lo seguivamo da tempo, già in passato eravamo stati vicini e la volontà del ragazzo è stata determinante e ha fatto sì che si realizzasse questa opportunità”. E sul mercato di gennaio: “A noi non piace, poi ci sono le opportunità ma pensiamo di essere a posto in tutti i reparti. Il mister sta usando tutta la rosa e tutti si stanno facendo trovare pronti”. Infine, sui rinnovi, Ausilio chiosa: “Ci stiamo lavorando, con calma e serenità. La volontà di tutti è di andare avanti insieme, ci sono scadenze più vicine come quelle di Mkhitaryan e stiamo cercando di accelerare. Faremo il possibile per continuare il più a lungo insieme”.