Sunbirds-Minas in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Mondiale per club maschile 2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Suntory Sunbirds-Itambé Minas, semifinale del Mondiale per Club 2023 di volley maschile. La compagine giapponese, vincitrice del girone B con una vittoria ed una sconfitta, tornano in campo per conquistare un altro successo e continuare a sognare. Dall’altra parte della rete c’è la formazione brasiliana, seconda classificata del girone A alle spalle di Perugia, che non parte certo battuta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di sabato 9 dicembre al Koramangala Indoor Stadium Park di Bangalore, in India. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Sunbirds-Minas del Mondiale per Club 2023 di volley maschile.

STREAMING E TV – La semifinale Sunbirds-Minas del Mondiale per Club 2023 di volley maschile sarà visibile in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale.