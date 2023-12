Atalanta U23-Padova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Atalanta U23-Padova, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Sfida di alta classifica tra le mure della squadra bergamasca che ha iniziato alla grande la prima stagione in Serie C. L’Atalanta si trova al quinto posto e con un successo contro il Padova potrebbe ambire ai quartieri veramente nobili della classifica. L’esame Padova però sarà complicato ed arduo, vista la voglia dei veneti di inseguire la vetta. Partita che dirà il suo tasto start alle 16.15 di sabato 9 dicembre, con la diretta che sarà visibile Sky Sport 252 e NOW.