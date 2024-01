LIVE – Lubiana-Trento: gironi Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di ACH Volley Lubiana-Trentino Itas, partita valevole per il quinto turno del girone B della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Fabio Soli, ancora a punteggio pieno, vanno a caccia di un altro successo per consolidare il primo posto nel raggruppamento. Dall’altra parte della rete c’è la compagine slovena, ultima in classifica, che vuole sfruttare il campo di casa per strappare qualche punto ad una grande avversaria. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 10 gennaio alla Sportna Dvorana Tivoli di Lubiana, in Slovenia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Lubiana-Trento della Cev Champions League 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

LUBIANA – TRENTO (inizia alle 18.00)

