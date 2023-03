Kedzierzyn Kozle-Trento in tv oggi: canale, orario e diretta streaming andata quarti Champions League maschile 2023 volley

Tutto pronto per Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle-Trentino Itas, andata dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. Le due finaliste della passata edizione, già sfidatesi nei gironi, si incontrano ancora una volta. La formazione polacca, seconda nella pool alle spalle di Trento, vuole sfruttare il campo di casa per avvantaggiarsi in vista della sfida di ritorno in Italia. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, vincitori in entrambi i confronti del girone, proveranno a ripetersi per fare un passo verso le semifinali. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 italiane di martedì 7 marzo alla Azoty di Kedzierzyn Kozle, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta l’andata dei quarti Kedzierzyn Kozle-Trento di Champions League maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Kedzierzyn Kozle-Trento dei quarti di Cev Champions League maschile 2023 di volley sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Discovery + e in diretta tv sul canale Eurosport 2.. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.