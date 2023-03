Kedzierzyn Kozle-Perugia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming andata semifinale Champions League maschile 2023 volley

Tutto pronto per Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle-Sir Sicoma Monini Perugia, semifinale di andata della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. I Block Devils di Andrea Anastasi, dopo aver superato Berlino ai quarti, affrontano la difficile trasferta per conquistare punti importanti in vista del ritorno. La formazione polacca, che ha eliminato Trento ai quarti, proveranno invece a sfruttare il campo di casa per avvicinarsi al passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 29 marzo all’Azoty di Kedzierzyn-Kozle, in Polonia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale di andata Kedzierzyn Kozle-Perugia della Champions League maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La semifinale di andata Kedzierzyn Kozle-Perugia della Champions League maschile 2023 di volley sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2, visibile anche in streaming per gli abbonati su Eurosportplayer, Sky Go e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.