Parigi 2024, ammessi atleti russi e bielorussi: la Polonia valuta di creare una coalizione per il boicottaggio

In seguito alla decisione del Cio di ammettere ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 gli atleti russi e bielorussi, la Polonia sta valutando l’ipotesi di creare una coalizione di Paesi per boicottare l’evento. Marcin Pszydach, segretario di Stato polacco dell’ufficio presidenziale per gli affari politici internazionali, è intervenuto alla televisione nazionale spiegando: “Una decisione simile dovrebbe essere presa in una più ampia coalizione di Paesi. Solo in quel caso si potrà parlare di decisioni difficili e raccomandazioni“.

Sui suoi profili social, il primo ministro Mateusz Morawiecki ha invece scritto: “Faremo tutto il possibile per garantire che lo sport rimanga libero dall’influenza russa“. Come prevedibile, nonostante le condizioni imposte dal Cio a russi e bielorussi per prendere parte alle Olimpiadi, non sono mancate le polemiche.