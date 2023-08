Europei maschili volley 2023: l’Italia schiaccia 3-0 il Belgio

L’Italia ha battuto 3-0 il Belgio. Si chiude con una vittoria la prima partita degli azzurri agli Europei maschili di volley 2023. Una performance positiva tra centinaia di appassionati all’Unipol Arena di Bologna. Gli atleti tricolore non hanno lasciato spazio agli avversari, chiudendo il primo set 25-18, il secondo 25-17 e il terzo 25-15. Il prossimo appuntamento è per il 31 agosto contro l’Estonia a Perugia.

Dai primi minuti di partita si capisce che l’Italia è già salita in cattedra e dirige il gioco. Il Belgio parte in inseguimento e così resta fino alla fine del primo set, nonostante la grande prestazione di Deroo che mette a segno numerosi punti. Tra gli italiani, tutti molto attivi, spicca Russo, elemento fondamentale nell’attacco. Il gruppo azzurro comunque risulta coeso e raramente viene minacciato dai dragoni rossi, concludendo il primo set 25-17. Nel secondo set, la musica sembra cambiare, con il Belgio che si porta in vantaggio sul 3-0. L’Italia però rimonta in poco tempo e si porta in vantaggio, dando via ad una fuga ciclistica che rallenta solo nelle ultime battute, quando i belgi tentano di ricucire il gap, anche se ormai è tardi. Gli azzurri chiudono questo set per 25-18. Nel terzo set il canovaccio è lo stesso e, nonostante il Belgio provi a inserirsi in partita e a non dare spazio all’Italia, si trovano presto a dover ricucire un gap sempre più grande. Senza troppe difficoltà e dopo un’ora e mezza di gioco ecco che si chiude la prima partita degli Europei 2023 per gli azzurri, che con 25-15 sconfiggono tre set a zero i belgi.