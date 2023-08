Cagliari-Inter 0-2, nerazzurri a punteggio pieno: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 12

L’Inter batte il Cagliari e vola a punteggio pieno in Serie A, dopo il successo all’esordio contro il Monza. Un match già in discesa dopo pochi minuti, con la rete di Dumfries e il raddoppio del solito Lautaro Martinez. Esultano i tifosi nerazzurri e tra questi anche Filippo Tramontana, voce delle partite dell’Inter nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold. Ecco la sua reazione.