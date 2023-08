Us Open 2023, sfuma la prima vittoria in main draw per Cocciaretto: Juvan passa in due set all’esordio

Non riesce ad andare oltre il primo turno Elisabetta Cocciaretto agli Us Open 2023, sconfitta in due set dalla slovena Kaja Juvan. Un match davvero ben giocato dalla tennista slovena proveniente dalle qualificazioni, in grado di imporsi con il punteggio di 6-2 7-5 in 1h e 31′ di gioco su un’azzurra che invece è stata abbastanza fallosa e non è riuscita a sfruttare un break di vantaggio sia nel primo che nel secondo parziale.

Nonostante la classifica favorisse la numero uno d’Italia, che a New York per la prima volta nella sua giovane carriera era testa di serie in uno slam, si trattava di un match che nascondeva molte insidie sin dalla vigilia. La classe ’00 di Ljubjana era anch’essa in un buon periodo di forma, era rodata da tre turni di qualificazione e soprattutto ha una classifica bugiarda. La slovena era top-60 prima di varie vicisittudini fisiche e personali che hanno fermato la sua crescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Appuntamento, quindi, rinviato con la prima vittoria in main draw a Flushing Meadows per la marchigiana.

LA PARTITA – L’azzurra esce meglio dai blocchi di partenza, ottenendo il break nel gioco d’apertura alla terza occasione utile. Poi tiene il servizio e sale sul 2-0, ma da quel momento inizia il suo black-out, con la slovena che invece si esprime ai limiti della perfezione. Un parziale di sei games a zero porta Juvan ad imporsi per 6-2 nella frazione d’apertura.

La reazione della numero uno d’Italia non tarda ad arrivare, e come accaduto ad inizio partita riesce a conquistare il break e a salire poi sul 2-0. Questa volta il vantaggio l’azzurra riesce a mantenerlo fino al 3-1, quando ha perde forse l’occasione per trovare l’allungo decisivo per aggiudicarsi il parziale. Infatti l’avversaria conquista un game complesso sul proprio servizio, restando così in scia e poi riuscendo ad ottenere il controbreak. Tornato in parità sul 3-3, il parziale prosegue in equilibrio fino al dodicesimo game, quando Juvan in risposta si procura il primo match point e lo sfrutta, chiudendo con un ottimo attacco e una volée di rovescio.