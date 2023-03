Civitanova-Halkbank Ankara in tv oggi: canale, orario e diretta streaming ritorno quarti Champions League maschile 2023 volley

Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Halkbank Ankara, gara di ritorno dei quarti di finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini scendono sul campo di casa per tentare la rimonta: devono vincere per 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al Golden Set se vogliono tenere vivo il sogno in Europa. Alla formazione turca invece basterà aggiudicarsi due set per passare il turno. Si preannuncia grande battaglia: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 15 marzo all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta il ritorno dei quarti Civitanova-Halkbank Ankara di Champions League maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Civitanova-Halkbank Ankara dei quarti di Cev Champions League maschile 2023 di volley sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Discovery + e in diretta tv sul canale Eurosport 2 (visibile anche in streaming su Sky Go, Dazn ed Eurosportplayer). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.