Real Madrid-Liverpool stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023

Il canale e le indicazioni per vedere in diretta tv Real Madrid-Liverpool, sfida valida come ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Sfida di altissimo livello al Bernabeu, dove i Blancos si presentano con il 5-2 maturato all’andata, che li pone in grandissimo vantaggio nei confronti dei Reds. Ma Carlo Ancelotti sa benissimo di cosa siano capaci di fare gli inglesi, e infatti alla vigilia ha avvertito ampiamenti i suoi sui rischi nel sottovalutare questa partita. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 15 marzo, con la partita che sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, NowTV e Infinity+.