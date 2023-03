Medvedev-Davidovich Fokina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Daniil Medvedev sfiderà Alejandro Davidovich Fokina nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Sono diventate diciassette le vittorie consecutive del tennista russo, che dopo una battaglia durissima di oltre tre ore è riuscito ad avere la meglio su Sasha Zverev. Saranno da monitorare le sue condizioni quest’oggi, dopo i problemi accusati alla caviglia e anche un po’ di stanchezza che inevitabilmente potrebbe iniziare a farsi sentire. Davidovich fin qui non aveva impressionato nel corso di questi primi due mesi di 2023, ma in California è riuscito ad estromettere dal torneo Khachanov e poi ha vinto la fatidica prova del nove contro Garin. Due a zero i precedenti in favore dell’ex detentore del titolo degli Us Open. Uno di questi giocato poche settimane fa a Rotterdam e vinto in rimonta.

Medvedev e Davidovich Fokina scenderanno in campo oggi, mercoledì 15 marzo, come 3°match a partire dalle ore 19:00 italiane. La copertura televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport, che seguirà le dieci giornate di incontri tramite i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra il russo e lo spagnolo. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.