Volley, Serie A1 femminile 2023/24: tutto facile per Conegliano, Novara e Milano, ok anche Scandicci

Nell’ottavo turno della Serie A1 femminile di volley vincono tutte le prime della classe anche con una certa facilità. La capolista Imoco Comegliano batte nettamente Bergamo a domicilio per 3-0 nel segno della solita Haak e Lubian e rimane in vetta alla classifica ancora imbattuta. Dietro vince anche Novara per 3-0 sul campo di Vallefoglia e rimane così in seconda posizione, con due punti sopra Scandicci. La squadra toscana ha avuto la meglio per 3-1 in casa di Cuneo, mentre Milano ha avuto vita facile in casa contro Pinerolo. La formazione meneghina sale così a 17 punti in classifica e con una partita in meno che potrebbe valere la terza piazza. Nell’altro match di giornata comoda vittoria in tre set per Firenze contro Busto Arsizio, che si porta così in zona playoff.