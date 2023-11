MotoGP GP Qatar 2023, Bezzecchi: “Gara difficile, poco feeling con la moto”

Marco Bezzecchi, giunto in tredicesima posizione nel GP del Qatar, ha parlato così ai microfoni nel dopo gara: “Una gara difficile, è stato davvero complicato arrivare alla fine. Dopo soli due giri, la pressione della gomma davanti era altissima. Improvvisamente tutte le spie di allarme si sono accese e ho dovuto alzare il ritmo. Non avevo feeling, soprattutto sul davanti. Non il miglior giorno della mia stagione, era impossibile riuscire a stare in scia. Davvero un peccato, speriamo in una sorte diversa a Valencia”.