Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Conegliano e Scandicci non sbagliano, bene anche Busto Arsizio

La prima giornata di ritorno della Serie A1 2022/2023 di volley femminile ha visto andare in scena quattro match quest’oggi. Ennesima vittoria per la capolista Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che si è imposta per 3-0 sul campo di Bergamo con i parziali di 21-25, 17-25, 26-28. Successo eloquente per le ragazze di coach Santarelli, che pur senza brillare e mettere in campo la consueta solidità sono riuscite a imporsi in tre set sul campo della settima forza del campionato. Qualche patema di troppo nel finale di terzo set, dove avanti 17-21 Conegliano si è fatta rimontare concedendo anche due set point alle avversarie. Ancora una volta decisiva Isabelle Haak con 22 punti, ma bella notizia anche il rientro a tutti gli effetti di Sarah Fahr dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio.

Alle spalle di Conegliano non si ferma nemmeno Scandicci, che tra le mura amiche del PalaWanny non delude e batte in tre rapidi set la malcapitata Perugia. 25-13, 25-17 e 25-19 i parziali in favore delle toscane, che restano così a tre punti dalla capolista in classifica. Antropova miglior marcatrice con 15 punti, ma sta salendo di colpi anche Zhu Ting che a fine partita fa segnare 13 punti a referto. Lazic e Gardini, con 10 punti a testa, sono le migliori tra le umbre. Nelle parti meno nobili della classifica in apertura di serata è arrivata anche la vittoria sempre per 3-0 (25-20, 25-19, 25-20) di Busto Arsizio in casa contro Il Bisonte Firenze. In questo caso a dettar legge sono state Omoruyi e Zakchaiou, rispettivamente con 16 e 13 punti. Chi invece vince in quattro set è la Igor Gorgonzola Novara, che complice qualche disattenzione cede un parziale al fanalino di coda Macerata e vince 3-1 nelle Marche. Carcaces e Karakurt, con 24 e 23 punti ciascuna, sono le autentiche mattatrici della serata con le piemontesi che agganciano Milano in classifica.