Volley femminile, Serie A1 2022/2023: Conegliano domina Novara e si prende gara-1 delle semifinali

La Prosecco Doc Imoco Conegliano batte la Igor Gorgonzola Novara mediante il punteggio di 3-0 (25-16, 25-22, 26-24) nel match valevole per il primo turno delle semifinali dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le pantere, dunque, si portano in vantaggio nel computo totale della sfida, mentre le zanzare saranno costrette a non fallire il prossimo appuntamento di gara-2. Un risultato molto importante, che potrebbe diventare già determinante in ottica finale.

Le padrone di casa si rendono protagoniste di un buon avvio di partita tanto che, grazie alle giocate determinanti di Isabelle Haakm, autrice di otto punti, e Kelsey Robinson-Cook, prendono subito il largo nel punteggio. La compagine piemontese fa molta fatica a reagire e riesce ad ingranare parzialmente soltanto quando sembra ormai troppo tardi. Le pantere ottengono ben nove set-point e, alla seconda occasione, concretizzano con un 25-16. Nel secondo parziale il copione della partita non cambia, poiché il club veneto continua a dettare legge in lungo e in largo, mentre l’Igor Gorgonzola non dà alcun segnale di risveglio. Nella squadra di casa anche Kathryn Plummer e Marina Lubian dimostrano di essere sugli scudi, invece dall’altra parte Ebrar Karakurt fa quel che può per provare a tenere a galla le sue compagne.

Conegliano, dopo aver contenuto l’ottima reazione di Novara, si ritaglia tre set-point e vince anche il secondo per 25-22. Il terzo set risulta molto più equilibrato rispetto ai precedenti, anche perché rappresenta l’ultima spiaggia per le zanzare di Stefano Lavarini. Le venete passano al comando delle operazione anche in questa fase, tentando lo strappo, ma questa volta le ospiti sono abili nel restare incollate alle avversarie. Novara ha anche a disposizione un set-point, ma Conegliano lo annulla e vola verso il successo con lo score di 3-0 (25-16, 25-22, 26-24).