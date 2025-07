Nelle prove libere del Gran Premio di Germania della MotoGP, Marc Marquez ha firmato con la sua Ducati il miglior tempo in 1’20″372, davanti alla Yamaha di Jack Miller e all’Aprilia di Marco Bezzecchi.

C’è ancora Marc Marquez davanti a tutti in Germania dopo le prove libere della MotoGip. Lo spagnolo è stato il più veloce sulla pista del Sachsenring, firmando con la sua Ducati il miglior tempo in 1’20″372, davanti alla Yamaha di Jack Miller (+0.109 millesimi) e all’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.315).

