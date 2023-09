Volley femminile, preolimpico 2023: la Polonia batte 3-1 gli Usa, ora l’Italia non può sbagliare

La Polonia batte 3-1 gli Usa, 27-25 16-25 25-23 25-16, nella penultima giornata del preolimpico femminile 2023. Match molto combattuto con le americane che sprecano un vantaggio di sei punti nel terzo set e escono dalla partita nel quarto subendo la prima sconfitta nel torneo di qualificazione a Parigi 2024. Questa sera alle 20:45 l’Italia di Davide Mazzanti sfiderà la Germania. In base al risultato della partita di stasera si capirà quanto sarà decisiva l’ultima giornata, che vedrà le prime quattro affrontarsi con Usa-Germania e Italia-Polonia. Situazione di classifica che al momento vede Polonia e Usa qualificate con 15 punti e Italia e Germania terza e quarta con 12 punti ma con una partita in meno.

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

Primo set in cui la Polonia fa la partita andando avanti di 5 lunghezze sul 12-7. Gli Usa entrano in partita nella parte centrale del parziale e risalgono dal 15-10 al 18-18 con un break di 8-3. Nel finale di set le americane sembrano averne di più e si guadagnano il primo set point sul 24-23. La Polonia si salva e alla seconda occasione chiude un primo set pesantissimo con il punteggio di 27-25. Usa che reagiscono nel secondo set e dopo un inizio equilibrato scappano via dal 13-13 al 13-19 con un parziale definitivo di 6-0. La Polonia esce dal set, che si chiude con il punteggio di 25-16. Nel terzo set gli Usa, galvanizzati dal periodo precedente, vanno avanti subito 3-0 fino a toccare il +6 sul 15-9. La Polonia sembra fuori dal set, ma approfitta di un calo di tensioni delle avversarie per risalire fino al 20-20. Nella lotta punto a punto finale le ragazze di Lavarini chiudono alla prima occasione il set con il punteggio di 25-23. Nel quarto set gli Usa escono definitivamente dalla partita staccandosi subito nel punteggio. La Polonia riesce a mantenere sempre un buon margine sulle americane, che perdono la prima partita nel preolimpico.