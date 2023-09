Formazioni ufficiali Lazio-Monza, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lazio e Monza, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Cerca il riscatto in campionato la squadra di Sarri, che non ha infortunati e potrà fare le sue scelte contando anche i tanti impegni ravvicinati. Palladino, invece, con ogni probabilità dovrà fare a meno di Gianluca Caprari lì davanti. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 23 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-MONZA

LAZIO: Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Isaksen, Immobile, Zaccagni

MONZA: Di Gregorio, Izzo, Marì, Carboni, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos, Colpani, Mota, Colombo