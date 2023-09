Del Piero in gol, ma è il nipote Lorenzo: esordio con gol nella Primavera del Trento

Esordio con gol per Lorenzo Del Piero, nipote della leggenda della Juventus Alessandro, con la maglietta del Trento Primavera. Il classe 2007 ha segnato nel match contro il Legnago. Ecco le parole del patron gialloblù Mauro Giacca: “Lorenzo è invece un giovane giocatore che non fa pesare il suo cognome, ma è talentuoso come altri del nostro vivaio, ed è stato scelto anche per le sue doti umane, esattamente come la sua famiglia ha fatto con noi: aveva tante richieste, ma Trento è stata la piazza che gli ha dato maggior sicurezza anche per un percorso di studi. Speriamo di valorizzarlo come abbiamo a esempio fatto recentemente con Desplanches”.