Volley femminile, Champions League 2022/2023: Milano viene travolta dal Vakifbank, le turche vincono 3-0

Il Vakifbank Istanbul travolge la Vero Volley Milano mediante il punteggio di 3-0 (25-18, 25-19, 25-17) nel match valevole per l’andata dei quarti di finale della Cev Champions League femminile 2022/2023 di volley. A questo punto la qualificazione in semifinale si mette decisamente in salita per le ragazze di Marco Gaspari, che saranno costrette ad imporsi con uno score migliore nella sfida di ritorno tra le mura amiche, mentre alle turche basterà vincerà anche soltanto un set.

La formazione padrona di casa parte subito con il piede giusto grazie alle giocate di una sontuosa Paola Egonu, la quale tenta di fare la differenza per il suo club. Myriam Sylla e compagne restano aggrappate alle avversarie per oltre metà del primo set, ma nel momento cruciale le turche piazzano un importante break conquistando sei set-point. Alla prima occasione buone il Vakifbank chiude sul punteggio di 25-18. Nel secondo parziale sono ancore le ragazze di Istanbul a prendere in mano il pallino del gioco, tanto da mettere in grande difficoltà la squadra italiana.

Quest’ultima prova ad aggrapparsi alle sue atlete migliori, che però peccano di qualche imprecisione di troppo. Le turche, dunque, mantengono un buon margine di vantaggio di circa tre punti e, nonostante i tentativi di Milano, si portano sul 2-0 grazie ad un 25-19 colto al primo dei sei set-point. Paola Egonu si conferma una forza della natura e, anche in apertura del terzo set, spadroneggia sul campo da gioco trascinando le sue compagne di squadra sul +5. Le ragazze allenate da Marco Gaspari fanno quel che possono per provare a riaprire la gara, ma non riescono a tenere testa alla corazzata turca. Il Vakifbank strappa 3-0 (25-18, 25-19, 25-17) Milano ed ipoteca la qualificazione in semifinale.