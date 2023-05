Volley, Egonu ufficializza il suo ritorno in Italia: “Giocherò a Milano, sono felice”

Paola Egonu tornerà a giocare in Italia e ora è ufficiale. E’ la stessa giocatrice azzurra ad annunciarlo dopo la finale di Champions di volley vinta con le turche della VakifBank: “Sono molto fiera della mia squadra e del lavoro che abbiamo fatto, eravamo lucide e concentrate su ogni pallone. E sono veramente fiera di avere avuto la possibilità di lavorare con questa squadra e con questo allenatore, spero che non sia l’ultima volta. Sono cresciuta tanto, sono molto fiera di me stesso. Questa stagione è stata veramente emozionante, ed è stato emozionante uscire di casa. Sono molto felice di tornare a giocare in Italia. A Milano. Ci vedremo in palestra”.

Ai microfoni di Eurosport confermato anche il ritorno in nazionale: “Non vedo l’ora, sarà divertente. Mi aspetto di lavorare bene insieme alle mie compagne che mi sono mancate, non vedo l’ora di riabbracciarle e di divertirci”.