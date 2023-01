Volley, Coppa Italia Femminile 2023: Conegliano distrugge Cuneo 3-0 e vola in semifinale

Prosecco Doc Imoco Conegliano distrugge Cuneo Granda S. Bernardo nel quarto di finale della Coppa Italia A1 2023 di volley femminile. Plummer e compagne s’impongono per 3-0 (25-12, 25-19, 25-12) e conquistano una vittoria importantissima, che siginifica passaggio del turno.

CRONACA – Poco da raccontare di estremamente emoziononate in questo match, che praticamente mai risulta essere in bilico. Dopo il 3-3 iniziale, è Conegliano che cambia marcia e non torna praticamente mai indietro. E metà anche Cuneo si pianta completamente, rimanendo ferma al suo ottavo punto, mentre Conegliano ne mette dentro il doppio. Il set si chiude addirittura sul 25-12.

Ospiti che iniziano meglio il secondo set, dando un po’ più filo da torcere, ma soltanto fino agli ultimi punto. Anche qui è Conegliano che da l’accellearata decisiva, chiudendo la frazione a +6.

Terzo ed ultimo set, quello che dura di Meno. Subito due punti per Cuneo, che prova l’impresa. Non appena però le padrone di casa fanno il primo punto, le ospiti si bloccano anche in maniera psicologicamente. Terzo set che praticamente non c’è, toccando ancheil +12. Alla fine prova a salvare la faccia Cuneo, ma è ovviamente Conegliano che in tutta tranquillità porta a casa una vittoria decisiva. 25-12.

Risultato finale: 3-0 (25-12, 25-19, 25-12)