Volley, Coppa Italia A2 femminile 2023: trionfo Roma, Brescia lotta ma cede in tre set

Roma Volley Club si aggiudica la Coppa Italia A2 2023 di volley femminile: battuta la Valsabbina Millenium Brescia per 3-0 (25-19, 25-20, 32-30). Le Leonesse di Alessandro Beltrami pagano qualche imprecisione di troppo, anche al servizio, provano a riaprire la partita vincendo il terzo set ma non basta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Le giallorosse di Giuseppe Cuccarini sono più solide e concedono poco alle avversarie, conquistando così il primo trofeo del nuovo anno. La migliore realizzatrice tra le giallonere è Lea Cvetnic (10 punti), mentre tra le Wolves spiccano i 20 punti di Erblira Bici, Mvp del match. Di seguito, la cronaca della partita.

LA PARTITA

Avvio di match equilibrato (3-3), con Roma che risponde punto a punto per poi completare il sorpasso con l’attacco di Rivero (5-6) e scappar via (6-11). Coach Beltrami chiama time-out, ma le giallorosse continuano a martellare (6-13) e Brescia fatica a recuperare terreno (9-15). Le lombarde non mollano e salgono di colpi in difesa (13-17), ma le Wolves non si fanno sorprendere (15-21) e controllano il vantaggio alla conquista del set (19-25).

Nel secondo set Roma mette pressione al servizio e prova subito a scappar via (2-6), ma Cvetnic trascina Brescia al -1 (8-9). Le giallorosse tornano sul +3 (8-11) e tengono a distanza le lombarde, fallose al servizio (12-15). Il livello di gioco sale, con scambi lunghi e grandi difese che infiammano l’Unipol Arena (17-18), ma Roma dimostra di avere qualcosa in più (18-21) e si prende anche la seconda frazione (20-25).

Nel terzo set Brescia torna in campo determinata (2-1) e rimane incollata alle avversarie (8-8), trovando poi il doppio vantaggio sul 10-8. Le giallorosse rimangono in scia e con l’ace di Ciarrocchi riagganciano le lombarde (13-13). Brescia torna avanti (15-13), ma non riesce a tenere a distanza le ragazze di coach Cuccarini (16-16). La lotta prosegue punto a punto (20-20), le giallonere si riportano in vantaggio (24-21) ma Roma recupera (24-24). Nell’estenuante lotta ai vantaggi poi è Roma ad avere la meglio (30-32), aggiudicandosi così la vittoria.