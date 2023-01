Volley, Champions League femminile 2023: dominio Milano e Conegliano contro Alba Blaj e Mulhouse

Le italiane dominano nella quarta giornata della Champions League femminile 2023. La Vero Volley Milano si impone in tre set contro le rumene della CS Volei Alba Blaj, e stesso risultato per la A. Carraro Imoco Conegliano nel match casalingo contro le francesi della Volley Mulhouse Alsazia. Le ragazze di Marco Gaspari rimangono in testa al gruppo B con 10 punti, così come le Pantere nel gruppo A, dove comandando con 12 punti.

MILANO-ALBA BLAJ – Primo set dominato dall’inizio alla fine dalla Vero Volley, che trova il primo allungo sul 3-1 e firma altri quattro punti consecutivi sull’11-5, raggiungendo il massimo vantaggio sul 23-14 e chiudendo sul 25-16. Dal 3-3 del secondo set Milano è ancora avanti fino alla fine del parziale, più combattuto rispetto al primo e chiuso sul 25-18, e nel terzo set le padrone di casa partono a tutta con sei punti consecutivi (6-0), rischiano qualcosa sul 10-9 ma dominano la seconda parte del parziale chiudendo i conti sul 25-16.

CONEGLIANO-MULHOUSE – Inizio di primo set equilibrato fino al 9-9, quando Conegliano mette a segno sette punti consecutivi volando sul 16-9 e chiudendo il set senza problemi sul 25-15. Parte meglio Mulhouse nel secondo set, dove mette a segno tre consecutivi in apertura (0-3); le padrone di casa pareggiano subito sul 4-4 e, con cinque consecutivi, allunga sul 10-7. Altri cinque punti consecutivi delle Pantere dall’11-10 al 16-10, massimo vantaggio raggiunto sul 21-13 e parziale chiuso sul 25-19. Nel terzo set le ragazze di Santarelli rimangono sempre avanti dal 3-3 con allunghi sul 10-5 e sul 16-7, chiudendo i conti sul 25-20.