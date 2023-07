Napoli, Politano dal ritiro: “Nella prossima stagione vorrei giocare di più”

Il Napoli riparte da Dimaro e da tutti i giocatori, Campioni d’Italia, che stanno via via rientrando in rosa dopo le vacanze. Dopo capitan Di Lorenzo e bomber Osimhen. è toccato anche a Matteo Politano rientrare e parlare ai microfoni della stampa. L’esterno italiano ex Sassuolo ha voluto puntualizzare cosa si aspetta dalla prossima settimana.

Le parole di Politano a Sky Sport: “L’obiettivo è avere più continuità dell’anno scorso, cercare di fare più partite e più gol. Ho già detto quello che voglio al mio procuratore, starà a lui parlare con la società e vedremo se la pensiamo tutti e due allo stesso modo“. Nella stessa giornata di mercoledì 19 luglio, in mattinata sono rientrati anche Lozano, Anguissa e Simeone i quali hanno svolto il lavoro con il gruppo dei reduci dalle nazionali.