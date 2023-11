Volley, Challenge Cup femminile 2023/24: tutto facile per Chieri, netto 3-0 in casa del Zeleznicar

Tutto facile per Chieri, che nell’andata degli ottavi di finali della Challenge Cup 2023/24 passeggia in casa dello Zeleznicar vincendo per 3-0. Gara senza storia, con la formazione piemontese che domina fin dal primo istante, chiudendo il primo set 25-11. Anche il secondo parziale si chiude in maniera netta per la squadra italiana con un perentorio 25-12. Nel terzo set parte meglio la formazione serba, ma la rimonta di Chieri è inesorabile e chiude il match 25-13. La gara di ritorno si disputerà giovedì 7 dicembre prossimo al PalaRuffini di Torino, con il risultato che non sembra però in discussione per quanto riguarda il passaggio del turno.